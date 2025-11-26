日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は11月21日、公式Instagramを更新。自身初の年間女王を決めたプロゴルファーの佐久間朱莉（25）の動画を公開した。 投稿された動画は、大王製紙エリエールレディスに出場した際のもの。ベージュ色のミニスカートに紺の長袖ウェアを着用した佐久間は、真剣な表情でさまざまなショットを披露している。 ホールアウト後の2025年メルセデス・ランキング1位が確