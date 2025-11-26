資料岡山南警察署 岡山市で帰宅中の女性にわいせつな行為をした疑いで、11月26日、笠岡市に住む20代の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、笠岡市小平井の型枠大工の男(23)です。 警察によりますと、男は、2025年10月17日の夕方、岡山市の道路で、帰宅中の20代女性に「電話番号教えて」などと声を掛けながら追いかけ、いきなり背後から体を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています