【大谷翔平WBC出場表明の裏の「5つの疑問」】WBCの日本独占放送の裏にNetflixのしたたかな戦略「WBC前回大会決勝の九回2死から大谷がトラウトを空振り三振に仕留めて日本の優勝が決まった。あの象徴的なシーンが米国人や米国代表の意識を変えたと思う」こう言うのは米誌コラムニストのビリー・デービス氏だ。「トラウトは当時、MVPを3度受賞したメジャーの最強打者。米国を代表するスラッガーが大谷にやられて日本の後塵を拝した