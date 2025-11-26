日銀利上げ観測報道も円買いは限定的、市場はFOMCを注視ドル円155.70円台 利上げで市場に混乱が生じないようにするため、日銀がタカ派シグナルを発信しているとの報道を受け円買いが広がっている。ドル円は一時155.70円台まで軟化した。 急激な円安進行によるインフレリスクを受け日銀は早ければ12月に利上げに踏み切る可能性があるという。日銀の焦点が米経済に対する懸念から円安によるインフレに回帰したと関係者は語