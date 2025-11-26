Ｊ１・広島は２６日、ミヒャエル・スキッベ監督が今季限りで退任することを発表した。４シーズンを指揮したドイツ人指揮官がチームを去る。スキッベ監督はドルトムント、ガラタサライなどの欧州強豪クラブを率いた後、２２年から広島の監督に就任。就任初年度の２２年にはクラブ史上初のルヴァン杯優勝、そして今年も２度目のルヴァン杯制覇へ導いた。リーグ戦でも常に優勝争いを繰り広げ、２２年は３位、２３年も３位、２４