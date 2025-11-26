【スーパーフォーミュラ】第12戦（決勝・11月23日／鈴鹿サーキット）【映像】接触も鉄壁ブロック！王座をアシストした決死の瞬間日本最速を競う舞台の最終戦で、見事大逆転でチャンピオンを掴み取った岩佐歩夢（TEAM MUGEN）だが、その裏にはチームメイト・野尻智紀と昨季王者で“日本一速い男”坪井翔の決死のバトルがあった。3周目、早い段階でタイヤ交換したポイントリーダーの坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）がピットアウ