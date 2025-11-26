北海道泊村の北海道電力泊原発3号機原子力規制委員会の再稼働審査に合格した北海道電力泊原発3号機（北海道泊村）の再稼働について、鈴木直道知事が容認する考えを道議会で示す方針を固めたことが26日、関係者への取材で分かった。28日に始まる一般質問で答弁する。三橋剛副知事が25日に道議会最大会派の自民党・道民会議の会合で、現実的にやむを得ないとする知事の考えを伝えた。知事は道議会での答弁後の質疑や、周辺4町村の