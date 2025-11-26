警視庁ガールズバーの女性従業員に暴行しわいせつな行為をしたとして、警視庁保安課は26日までに、不同意性交の疑いで、経営者鈴木麻央耶容疑者（39）＝住所不定＝を再逮捕した。逮捕は3回目。同課によると鈴木容疑者は女性に対し、東京都新宿区歌舞伎町の大久保公園周辺で売春させていたとみられ「本番行為をしていないと思い、腹が立った」と容疑を認めている。再逮捕容疑は3月上旬ごろ、歌舞伎町2丁目のホテルで、20代女