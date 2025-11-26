日経平均株価は、前日のアメリカの株高の流れをうけて一時1000円以上値上がりしました。【映像】日経平均 一時1000円超上昇25日のアメリカの株式市場では発表された経済指標が市場予想を下回ったことや、利下げを求める人物が次のFRB議長の最有力候補だと報道されたことなどから、景気を下支えする利下げ観測が高まり主要指数がそろって上昇しました。その流れから日経平均も全面高となり、上げ幅は一時1000円を超えました。