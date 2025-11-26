6大会連続でのW杯出場が濃厚なポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドはW杯序盤を出場停止で欠場する可能性があったが、初戦から出場可能となった。英『スカイスポーツ』が伝えている。北中米W杯へのストレートインを決めたポルトガルだが、最終節前のアイルランド戦でC・ロナウドが肘打ちにより、代表通算226試合目で初の退場となっていた。チームは最終節でアルメニアを9-1で下し、7大会連続9回目のW杯出場を決めたもの