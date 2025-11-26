中部地方のアマチュアゴルファーによる競技会が、愛知県みよし市で開かれています。 【写真を見る】中部地方のアマNo.1は誰の手に ｢佐々部杯ゴルフ選手権競技｣始まる 中部ゴルフ連盟・佐々部晩穂初代会長の功績称え46回目の開催 「佐々部杯ゴルフ選手権競技」は、東海地方のゴルフ界の発展に貢献した、中部ゴルフ連盟初代会長・佐々部晩穂さんの功績を称えて始まり、ことしで46回目を迎えます。 参加者は、それぞれ中部ゴ