人気イラストレーター「可哀想に！」さんが手掛ける「んぽちゃむ」のグッズを、ついにセリアでゲットしました！以前から目撃情報があったものの、人気すぎて棚から即姿を消した幻のアイテムです。ゆるくて癒し系の雰囲気と中毒性のあるシュールでユニークな世界観は、SNSでも大人気。お店で見つけたら即ゲット推奨です！【詳細】他の記事はこちらセリアでやっと出会えた！人気すぎて即売り場から消えた「んぽちゃむ」グッズが可愛