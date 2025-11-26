仕事をしていないことを義母に責められたという人も。子育てなどいろいろな事情があるのだから、義母が責めるのはおかしいですよね……。今回は、あえて義母の言う通りにして反撃した人のエピソードをご紹介します。お望み通り…「育児のために仕事を辞めて専業主婦をしていた頃、義母から『早く仕事をしろ！』と何度も責められました。うちの子どもは手がかかるタイプだったので仕事と両立するのは難しくて……説明したけれど義母