今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。11月21日（金）放送の同番組では、建設現場で働くギャルたちに密着した。©AbemaTV,Inc.【写真】ダンプカーの運転席で…SNSで話題の“ダンプ女子”の水着姿ダンプ運転歴15年、“ダンプ女子”としてSNSでも話題の古澤未来さんは、もともと平成ギャル文化ど真ん中の読者モデル。『Happie nuts』『S