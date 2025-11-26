DOMOTOが12月3日（水）より1st Digital Single「愛のかたまり」の配信をスタートさせる。このプロモーションムービーが12月1日（月）21:00よりStorm Labels OfficialYouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが決定した。本楽曲「愛のかたまり」は2001年にリリースされたKinKi Kids 13枚目のシングル「Hey! みんな元気かい？」のカップリング曲として収録された作品。作詩は堂本 剛、作曲は堂本光一によるものだ。KinKi Kids