yuzenが、シングル「雪の花」を本日リリースした。本楽曲は、冬の別れを通して、愛する人への想いを胸にしまい、儚さの中で前へ進もうとする“愛の記憶と成長”の物語だという。yuzenのありのままの歌声で物語を素直に受け止めることができる楽曲に仕上がっているとのこと。ジャケット写真日本コロムビアの新人発掘プロジェクト「Filter Project」のオフィシャルプレイリストでは、これまでにプロジェクトからリリースされた全楽曲