飼育していたツキノワグマが一時脱走し、休園していた秋田市の大森山動物園が、5日ぶりに営業を再開しました。今月21日、飼育していたツキノワグマのルビーが脱走し、その後、捕獲された、秋田市の大森山動物園。原因の調査や安全管理のため臨時休園していましたが、26日午前9時、5日ぶりに営業を再開しました。秋田市からの客「きょうはルビーを目当てに。クマのルビーを見たくて」記者「どうしてルビー