サンフレッチェ広島は26日、ミヒャエル・スキッベ監督が双方合意の上、2025シーズン終了(12月10日のACLE上海申花戦)をもって退任することを発表した。22年に広島監督に就任したスキッベ氏は同年のルヴァン杯で初優勝へと導くと、J1リーグで3位に。翌年以降はJ1リーグ3位、2位と優勝争いを演じ、今季は第36節終了時点で18勝8分け10敗の勝ち点62で5位となっている。リーグ優勝には届かなかったものの、11月1日のルヴァン杯決勝で