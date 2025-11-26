11月14日より公開された映画『平場の月』が、初週の全国映画動員ランキングで5位を記録し、SNSでも熱の高い投稿が相次いでいる。 参考：『平場の月』が描く50代の恋愛のリアリティ堺雅人と井川遥が体現する人間の愛おしさ 堺雅人が映画主演を務めるのは8年ぶりで、相手役は井川遥。原作は2018年に発表された朝倉かすみの同名小説で、第32回山本周五郎賞を受賞している。監督は『花束みたいな恋をした』の土井裕泰、脚本を