11月21〜23日の全国週末映画動員ランキングが興行通信社より発表され、山田洋次監督、倍賞千恵子、木村拓哉主演の映画『TOKYOタクシー』が、初週金土日動員21万4000人、興収2億9300万円をあげ、初登場首位に輝いた。11月24日までの4日間では、動員29万人、興収4億円を超えている。【写真で見る】11月21〜23日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、先週から1ランクアップした『爆弾』が、週末金土日動員15万5000人、興収2