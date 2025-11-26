東京ヤクルトスワローズは11月23日、神宮球場で開催された「ファン感謝DAY 2025 presented by マイナビ」の中で、球団マスコット「つば九郎」について報告した。 イベントに登壇した新監督の池山隆寛（59）は「来シーズンから、彼が戻ってきます」と明言し、スクリーンに「つば九郎」が映し出されると会場からは大きな拍手が巻き起こった。ヤクルトは2025年2月に「つば九郎」担当者の死去を球団サイトで報