MNSが配信している架空の教育番組風コンテンツ『教育番組』。タイトルとは裏腹にブラックな展開ぶりが人気なのですが、このほど、「タマ」などの登場キャラクターのぬいぐるみバッジが登場し、SNSで話題となっています。『教育番組 ぬいぐるみバッジ』1 回 400 円. 大人気の"教育番組/@MNS_kyoiku"より可愛いぬいぐるみバッジが登場!. 今月末頃より順次発売開始予定です。 (@HMAinfomationより引用)『教育番組 ぬいぐるみバッジ』