お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良がNHKで届けるコント番組『LIFE！〜人生に捧げるコント〜』が、2026年5月9日・10日に、ぴあアリーナMMで史上最大規模のコントライブ『LIFE! ON STAGE〜マーベラーに捧げるコント〜』を開催する。このほど「LIFE!」メンバーの川西賢志郎、じろう、田中直樹、塚地武雅、西田尚美、水上恒司の出演が決定した。【個別ショット】Tシャツ姿で…気合十分の「LIFE！」メンバーメンバーは