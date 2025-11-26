上野動物園の公式X (@UenoZooGardens)からクイズのような投稿が話題になっています。こちらの画像、何だか分かりますか?誰の、何?? (@UenoZooGardensより引用)灰色っぽい毛色をした、モフモフふわふわな楕円駅の塊。上の方にちょっと尖ったものが見えていますが、いったい誰の何なのでしょうか?SNSでは「なんだろう。うさぎの…あし…???」「マヌル猫さんの手かな」「赤パンに似ている。くまさん系かな?」「子供のレッサーパンダ」