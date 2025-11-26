木村拓哉が自身のInstagramを更新し、モノクロで撮影されたスタイリッシュな全身ショットを公開。シンプルながら圧倒的な存在感を放つ姿に注目が集まっている。 【画像】木村拓哉のスタイリッシュなモノクロショット／木村拓哉へ『教場』監督から“退校届”！ユニークショット／目黒蓮ら歴代卒業生たちも集結！『教場』ビジュアル＆予告映像 ■シックな装いでリラックス感あるポーズの木村拓哉 公開された写真で木