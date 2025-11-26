オリックス・東晃平投手が２６日、大阪市此花区の選手寮で契約更改交渉に臨み、５００万円ダウンの年俸１９００万円でサインした（金額は推定）。「途中までいい感じかなと思ったんですけど、肘の状態も。やっぱり途中でまた肘の痛みが出て。そこ（１勝目）から最後まで投げられなかったっていうのが一番悔しかったです」と振り返った。８年目の今季は、昨年８月に受けた右肘手術から復帰し、６試合で１勝２敗、防御率３・１２