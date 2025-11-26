26日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 9928924.1 42030 ２. 日経Ｄインバ 1368932.76061 ３. 野村日経平均973527.9 51480 ４. 楽天Ｗブル8646 7.5 49860