１９日、今回新たに展示された書画を鑑賞する来館者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津11月26日】中国天津市にある天津博物館は、館内の所蔵文化財陳列ホールで今年2回目となる展示品の大規模入れ替えを行った。貴重な書画や占いに使われた甲骨など計16点（組）が18日から一般公開されている。書画は明清時代に流行した水墨画の流派「金陵画派」をテーマに10点（組）を展示。甲骨は6点で、早い時期に発見された珍品が