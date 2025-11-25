石川県の12月補正予算案が25日、発表されました。物価高対策として水道の基本料金無償化や、被災地の雇用維持支援などが盛り込まれています。25日に12月の補正予算案について会見を開いた石川県の馳知事。一般会計の総額は88億5851万円で、当初予算からの累計は8866億円余りとなっています。今回、柱のひとつに据えたのが物価高対策。石川県・馳 浩 知事：「物価高が日常生活に、じわじわと影響を与えているのは、言うまでもない。