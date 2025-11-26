【楽天ブックス：Nintendo Switch 2 Proコントローラー】 11月26日11時15分頃 再販 価格：9,980円 楽天ブックスは、Nintendo Switch 2用Proコントローラーの再販売を11月26日11時15分頃に実施した。価格は9,980円。 各販売ショップにて品切れが続くSwitch2用のプロコンが楽天ブックスにて販売された。今回販売されているのは12月1日に発送される商品で