1997年だけではなかった。74年にも通貨危機があった。原因は世界を襲った第1次石油危機。原油価格が天井知らずに高騰し、輸入額は大きく増えたが、世界的に景気が低迷し輸出は振るわなかった。74年の貿易収支は24億ドルの赤字だった。外貨準備高がせいぜい10億ドルだった当時の韓国としては耐えられない規模だった。また別のドル獲得の窓口だったベトナム戦争特需も消え、66〜75年に支払われた対日請求権資金も終わろうとしていた