日本の中央官庁のひとつであり、農業や水産業など、あらゆる面で私たちの生活を支えている農林水産省。そんな農林水産省の“内部に絶対ある”ものとは……?BUZZMAFF ばずまふ（農林水産省）が公開した動画が、話題を呼んでいます。動画の冒頭に登場したのは、農林水産省の職員であり、広報担当係長の松本さん。松本さんが省庁の建物で、実際に目にした光景は?国会行きのバスの停留所、牛乳の自動販売機、とレアだがまあわかる……