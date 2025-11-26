東アフリカのエチオピア北部にある火山が、1万2000年ぶりに噴火した。24日（現地時間）、アルジャジーラ放送などの報道によれば、アディスアベバから北東約800キロにあるアファール州のハイリ・グッビ火山が23日午前、数時間にわたって火山灰と煙を吹き上げた。火山灰の柱は最大で高さ14キロに達した。近隣のアフデラ村は火山灰に覆われ、煙は紅海を横切ってイエメンとオマーン方向へと広がり、インドやパキスタン北部にまで影響が