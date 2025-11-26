巨人・田中瑛斗投手（26）が26日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸750万円から大幅アップの4650万円でサインした。現役ドラフトで加入した1年目にキャリアハイの62試合にも登板し「自分の期待を超えてよかったなと思います」と笑みを浮かべた。シュートを武器に勝利の方程式の一角として活躍。リーグ3位タイの62試合の登板で36ホールド、防御率2・13の好成績を残した。中学時代からの友人と結婚したことも発表。