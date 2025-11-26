数多くの作品で印象的な役を務める俳優の波岡一喜(47)がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。「姫が愛したダニ小僧」（2026年1月9日～18日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）に出演するなど、舞台、ドラマ、映画と幅広く活躍。俳優としてのこだわり、心構えなどについて語った。 【写真】幼なじみの付き合いのような俳優２人 これまで出演した作品は約600本。「ワン