楽天は２６日、本拠地楽天モバイルパーク宮城の外野フェンス、ＬＥＤビジョンを入れ替え、新設することを発表。外野フェンスはセンター、レフト際、ライト際の距離はそのままながら、従来よりも最大６メートル前方に新設する。本塁から両翼、センターまでの距離は変わらないが、本塁から左中間は１１６メートルが最大１１０メートルに、本塁から右中間は１１６メートルが最大１１２メートルとなり、左右非対称となった。フェン