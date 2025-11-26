「頑張らないと痩せないよ――」。高校時代、65キロの体重ゆえにクラスメイトからそんな嫌がらせを受けていたインフルエンサー・もち子さん。さらに、学校生活のストレスと受験のプレッシャーが重なり、「摂食障害」と「双極性障害（躁うつ病）」を併発。多くの苦しみを抱えた彼女は、いかにして現在の健康的な筋肉とメンタルを手に入れたのか。前編では、人生を変えるきっかけとなった「大学受験」までを追う。（全2回の1回目／後