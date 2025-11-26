全国展開中の焼肉店「焼肉ホルモンたけ田」は、2025年11月29日の「いい肉の日」に合わせて、日本三大和牛のひとつ「近江牛」の赤身ロース（通常1,499円）を、「税込550円」で提供する特別イベント（各店舗先着10名限定）を実施する。「物価高騰の今だからこそ、和牛をもっと身近に」をテーマに、高級和牛を手に届く価格で楽しめる1日限定の取り組みだという。近年、食材価格や外食価格の高騰が続き、「高級和牛は特別な日だけのも