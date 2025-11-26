大型無人航空機「シーガーディアン」（海上保安庁提供）海上保安庁は26日、北九州空港で着陸時に損傷した大型無人航空機「シーガーディアン」に関し、損傷した機体とは別に保有する2機体を当面の間、運用停止にすると決めた。停止期間は「安全に運用できると判断するまで」としている。今後、損傷した機体の調査結果などを踏まえて判断する。国土交通省などによると、損傷した機体は23日午後6時半ごろ、北九州空港で機体後部の