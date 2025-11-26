８日、待機発射位置へ移動した運搬ロケット「長征２号Ｆ遥２２」の機体。（酒泉＝新華社配信／李明堂）【新華社酒泉11月26日】中国は25日、宇宙船「神舟22号」を搭載した運搬ロケット「長征2号F遥22」を酒泉衛星発射センターから打ち上げ、有人宇宙プロジェクト初の緊急打ち上げ任務に成功した。中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、5日に有人宇宙船「神舟20号」に宇宙空間の微小デブリ（破片）が衝突した疑いがあり、帰