ゴンチャとキリンビバレッジは、セブン‐イレブンとの共同プロジェクト第3弾として「貢茶いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)」(280ml、税抜き178円)を2025年12月2日から全国のセブン‐イレブン限定で発売する。ゴンチャのペットボトル飲料として初のフルーツミルクティーで、鹿児島県産和紅茶を100%使用し、あまおうエキスを加えることで、果実を丸ごと食べているような苺のリアルな風味を再現。ホットでもアイスでも楽しめ