定食チェーン「やよい軒」は、12月2日から「ネギたっぷり豚タン定食」を全国で発売する。価格は税込1,250円。脂身が少なくヘルシーな“豚タン”をメインにした商品。コリコリとした独特の食感が特徴で、特製「にんにく塩ぽん酢」を組み合わせた。普通盛りの定食と同時に、豚タンの量を倍にした「【お肉2倍】ネギたっぷり豚タン定食」も販売する。こちらは税込1,990円。「やよい軒」は、国内で361店舗を運営(2025年10月末時点)。200