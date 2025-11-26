第1子出産で産休中の人気バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル＆ベース、ありぼぼが26日までにX（旧ツイッター）を更新。来月13日開催の音楽フェスでライブ復帰する予定だと明かした。ありぼぼは10月に出産報告したばかりだが「12／13響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」と報告し、ファンや関係者らに感謝。「おかげさまで現在身体はかなり良い感じに回復してるとのことでお医者さんと相談して復帰時期を決め