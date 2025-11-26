作業の効率化などに向けた取り組みです。岡山県笠岡市の工事現場で、遠隔で操作する建設機械を高校生が見学しました。 【写真を見る】遠隔で操作する建設機械を高校生が見学情報通信技術を活用して工事の効率化と省人化へ【岡山】 人が乗っていないショベルカーが動きます。笠岡市の国道の工事現場で開かれた建設機械の見学会です。岡山市北区の三幸工務店が情報通信技術を活用した工事の効率化と省人化への取り組みを高