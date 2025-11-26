聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」。バドミントン混合団体の決勝がきのう（25日）行われ、香川県・綾川町出身の片山結愛選手がメンバーに入っている日本が初の金メダルを獲得しました。 おとといの準々決勝まで、3戦全勝とチームの躍進に貢献してきた片山選手。決勝では第5試合の混合ダブルスにエントリーされました。 相手は強豪・中国。 日本は第1試合の男子ダブルスを落としたものの