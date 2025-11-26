テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が26日までに自身のインスタグラムを更新。湯気越しの火鍋を楽しむ様子を投稿した。自身のインスタグラムで「火鍋にぴったりの季節になりました」と記した。そして湯気越しで火鍋を楽しむ様子を投稿した。ネットでは「素敵」「メチャクチャ可愛すぎる」「スタイル良き」「萌えキュン」などの声が上がった。