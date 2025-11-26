乃木坂46の池田瑛紗（23）が26日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのさんぽショットを投稿した。自身のインスタグラムで「いっしょにおさんぽしたよ」とつづった。そして「お互い少し寒がりみたい」と愛犬とのさんぽショットを公開した。ファンからは「ほんとに可愛い」「一生見てられるね笑」「芸術の女神様のひととき」「癒される」「尊すぎ〜」「全てお洒落〜」などの声が上がった。