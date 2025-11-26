年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、運転マナーがよさそうだと思うナンバープレートの地名に関するアンケートを実施しました。その中から、運転マナーがよさそうだと思う「東海地方のナンバープレートの地名」ランキングの結果をご紹介します。【13