プロ野球・巨人の山崎伊織投手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増となる1億8000万円でサインしました。（金額は推定）「しっかり評価していただいた。『頑張ってくれた』とは言ってもらったけど自分ではまだまだいけると思いますし、球団からも今より上にと言われました」1億の大台に乗ったことについては「ケガして入ってきて、夢みたいな話だったんで、（1億）いけるのかなという気持ちはあったけど、上がった分、悪かったら下が