MicrosoftはWindows 11の新機能を一般ユーザーよりもひと足先に利用できるプログラムとして、Windows Insider Programを提供しており、この中で最も実験的な新機能を配信するチャネルが「Canaryチャネル」や「Devチャネル」です。2025年11月21日、MicrosoftはこのCanaryチャネルおよびDevチャネル向けに、メモ帳の新機能として「Markdown形式で表を描画する機能」を提供開始しました。Notepad update begins rolling out to Window